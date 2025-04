Chester Peterson opnieuw benoemd tot formateur op Curaçao

Op Curaçao is advocaat Chester Peterson benoemd tot formateur, dat is vandaag bekend gemaakt. Hij moet een nieuwe regering formeren. Peterson deed dat ook al in 2021 bij de coalitie van de MFK en PNP. Bijzonder is dat de regering dit keer uit 1 partij bestaat, de MFK die bij de laatste verkiezingen 13 van de 21 zetels heeft veroverd. Peterson moet uiterlijk 30 april een tussentijdse rapportage inleveren bij de gouverneur. Volgens de opdracht van de gouverneur moet de nieuwe regering ‘besef tonen van urgentie in de aanpak van de uitdagingen waar Curaçao voor staat’.

Op dat gebied noemt de gouverneur onder meer:

– de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Curaçao;

– een integrale aanpak van de financiële en inhoudelijke problematiek in de volksgezondheidssector;

– het meerjarig op orde brengen van de overheidsfinanciën van Curaçao;

– een urgente aanpak van het criminaliteitsprobleem;

– en het uitwerken van een constructief beleid dat bijdraagt aan de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk.