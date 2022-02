Een Chinees restaurant in Weto moest gisteren zijn deuren sluiten. De inspectie-afdeling van het ministerie van Economische Ontwikkeling trof een smerige keuken aan. Op de ongeboende vloer lagen pannen met eten. Ook de aardappelschillen werden op de grond gegooid. De keuken is een haard voor ongedierte, aldus de inspectie. Het ministerie van Gezondheid is direct ingeschakeld.