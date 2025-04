Chinese consul is bezorgd over aantal overvallen

De Chinese consul-generaal is ‘heel bezorgd’ over het aantal overvallen op Curaçao op ondernemers uit zijn vaderland. Dat bleek gisteren tijdens een conferentie in het WTC-gebouw, waarbij veel ondernemers aanwezig waren. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. Tijdens de conferentie werd gemeld dat er op Curaçao vorig jaar 133 overvallen zijn geregistreerd, daarvan waren er dertien bij Chinese zaken en vier bij Chinese ondernemers thuis. Dit jaar zijn er 41 overvallen geweest, waarvan zeven op een Chinese zaak en twee in een woning.

Het Chinese consulaat heeft naar aanleiding van de cijfers laten weten contact te hebben opgenomen met het Korps Politie Curaçao om te bespreken hoe het consulaat het opsporingsproces kan helpen vergemakkelijken en op welke manier er betere dienstverlening kan worden aangeboden aan Chinese ondernemers. Tijdens de conferentie werd onder meer over consulaire bescherming gesproken.