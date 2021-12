Chogogo Resort Bonaire opent haar deuren

Vandaag opent het Chogogo resort op Bonaire haar deuren. Het nieuwe complex, naast Spice Beach Club en Eden Resort telt zo’n 200 appartementen verdeeld over acht gebouwen, met een speciaal aangelegde ‘lazy river’ in het midden. De afgelopen dagen was nog veel te doen over het resort: ze hadden een zandstrand aangelegd zonder de benodigde vergunningen. In spoedberaad besloot de Bonairiaanse overheid achteraf de vergunning alsnog mondeling toe te kennen, zodat de openingsdatum van vandaag gehaald kon worden. Die werkwijze stuitte op veel kritiek vanuit de Bonairiaanse samenwerking.

Meer over bonaire chogogo