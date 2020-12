Miriam wenste voor haar man Chris een motorrit op een Harley Davidson samen met zijn vriend Eddy. Dit omdat bij de emigratie naar Curaçao Chris zijn motor moest achterblijven. Chris heeft in de tussentijd een herseninfarct gehad en heeft het daardoor lange tijd niet aangedurfd om weer op de motor te springen. Miriam wilde hem, nu hij hersteld is van een zwaar jaar, verrassen met een heerlijke tour over het eiland.