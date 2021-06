Christelijke organisaties boos op regenboogvlag 

Een groot aantal kerken en religieuze organisaties heeft een boze brief uitgestuurd over de regenboogvlaggen die uithangen bij Amerikaanse Ambassades op de Caribische eilanden. De organisaties en kerken kijken met afschuw naar de LHBTI-vlag in de Caribische landen. Op ons eiland hebben de Curaçao Pastors Association, de Christian Embassy Curaçao en de Protect the Family Foundation de brief ondertekend. De organisaties noemen de vlag een blijk van intolerantie en polarisatie. De regenboogvlag zou disrespectvol zijn en een aanval op onze samenleving. De Amerikaanse Ambassades zouden hiermee een perverse levensstijl promoten. In de brief wordt opgeroepen om de vlag zo snel mogelijk naar beneden te halen.