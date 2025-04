CHV uit zorgen over humanitaire crisis in Gaza

De Curaçaose huisartsenvereniging CHV uit haar grote bezorgdheid over de humanitaire crisis in Gaza en benadrukt de dringende noodzaak voor internationale actie ter bescherming van mensenrechten in de regio, met name die van zorgverleners. Dat schrijft de organisatie in een brief aan premier Pisas. De brief is ondertekend door de voorzitter Elger Jacobus. Hij roept, via tussenkomst van Pisas, de Nederlandse regering op haar diplomatieke invloed aan te wenden om te komen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Ook moet volgens de Curaçaose huisartsenvereniging Nederland erop toe zien dat de betrokken partijen hun verplichtingen onder het internationaal recht naleven. CHV wijst erop dat Gaza geconfronteerd wordt met een ongekende crisis, waarin het menselijk leed escaleert, infrastructuur vernietigd wordt en de toegang tot essentiële diensten zoals medische zorg ernstig beperkt is. De aanhoudende geweldsuitbarstingen maken het al fragiele zorgsysteem nog kwetsbaarder, waarbij zowel patiënten als medische professionals aan grote risico’s worden blootgesteld.