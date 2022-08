Cicely van der Dijs heeft zich gemeld bij SDKK

Cicely van der Dijs heeft zich vanmorgen gemeld bij de SDKK-gevangenis. De ex-partner van Gerrit Schotte moet negen maanden de cel in wegens corruptie. Van der Dijs vindt het triest dat zij als moeder en als werkgever met meer dan 200 personeel naar de gevangenis moet. Bovendien zegt zij onschuldig te zijn. Zij en Schotte werden in 2017 veroordeeld in de zaak Babel. De oud-premier heeft zijn straf al uitgezeten. Hij kwam in 2021 op vrije voeten. Van der Dijs niet. Destijds werd besloten dat zij en Schotte niet tegelijkertijd achter de tralies gingen. Daartoe werd besloten om te voorkomen dat hun twee dochters hun beide ouders moesten missen. Beeld: TV Direct