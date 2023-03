Cicely van der Dijs op vrije voeten

Cicely van der Dijs is vandaag vrijgelaten uit de gevangenis. De ex-partner van Gerrit Schotte heeft haar straf uitgezeten. In 2017 werd ze veroordeeld voor witwassen van geld. Pas in augustus vorig jaar moest ze zich melden bij SDKK. Daar heeft ze zes maanden in gevangenschap doorgebracht. Daarmee is de zaak Babel bijna afgedaan. Enige wat rest is de ontnemingszaak tegen Schotte. De oud-premier moet nog ruim 1,8 miljoen gulden betalen aan het criminaliteitsfonds. Daarvoor heeft hij een betalingsregeling getroffen met het OM.