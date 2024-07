Cijntje ziet af van persconferentie

De minister van Economische Ontwikkeling zou deze week zijn kant van het verhaal vertellen. Onlangs werd hij beschuldigd van mishandeling. Een vrouw heeft daarover een klacht ingediend bij de politie. Doordat deze in onderzoek is, vindt de minister het beter om het onderzoeksresultaat af te wachten. Dat heeft hij besloten na juridisch advies te hebben ingewonnen. In een persbericht zegt de bewindsman dat hij volledig meewerkt aan het onderzoek zodat de waarheid aan het licht komt.