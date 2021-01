‘Cinelandia moet worden onteigend’

De stichtingen ProMo en Docomomo vragen de rechter om de overheid te dwingen om over te gaan op onteigening van het Cinelandia-pand in Punda. Daarna kan het Land de restauratie zelf op zich nemen of uitbesteden, vinden de stichtingen. Advocaat van de stichtingen Achim Henriquez meldt in het Antilliaans Dagblad dat er op die manier een einde aan de dure, jarenlange procedures en bureaucratische processen komt. Promo en Docomomo vinden dat het het pand beschermd moet worden vanwege de monumentenstatus en de in het kader van het stadsaanzicht.