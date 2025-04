CINEX en Paradise FM bundelen krachten voor ‘CINEX Talks’: lokale bedrijven in de spotlight

Met trots kondigen CINEX (Curaçao Investment & Export Promotion Agency) en Paradise FM een gloednieuwe samenwerking aan: CINEX Talks – een initiatief dat de inspirerende verhalen en innovatieve kracht van Curaçaose bedrijven voor het voetlicht brengt. Vanaf mei kunnen luisteraars elke vrijdag tijdens lunchtijd op Paradise FM genieten van boeiende interviews met lokale ondernemers en bedrijven die – vaak zonder dat we het weten – een enorme impact maken, zowel lokaal als internationaal.

“We hebben ongelooflijk veel bedrijven op het eiland waar men niet zo gek veel van weet,” zegt Miles Mercera, CEO van CINEX. “Bijvoorbeeld een datacenter waar de halve wereld op Facebooked. Of wist je dat we een enorme wereldspeler in huis hebben in de mineralenmarkt? Deze verhalen verdienen het om verteld te worden!”

De interviews worden live uitgezonden, professioneel geproduceerd en gedeeld in zowel audio- als videovorm. Ook worden de gesprekken uitgeschreven, zodat de content breed inzetbaar is – ideaal voor bedrijven die hun zichtbaarheid willen vergroten.

“Naast een enorme liefde voor 80’s en 90’s muziek ben ik ook echt een verhalenman,” aldus Joris Reer, presentator bij Paradise FM. “Heb je een bijzonder verhaal, dan hang ik aan je lippen. Dat verwacht ik door de samenwerking met CINEX veelvuldig te doen! Kom maar op met al die intrigerende stories!”

CINEX Talks biedt bedrijven de kans om hun merk te promoten, successen te delen en hun unieke verhaal te vertellen aan een breed publiek. Er zijn verschillende deelnamepakketten beschikbaar, inclusief studio- of locatie-interviews, videoregistraties en aanvullende promotiemogelijkheden. Er is slechts plek voor 10 bedrijven per kwartaal. Geïnteresseerde bedrijven worden aangemoedigd om snel contact op te nemen met Paradise FM om hun interview in te plannen.

Voor meer informatie of deelname: neem contact op met Rudion Engelhart.