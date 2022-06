CITRO bergt wrak

Reddingsorganisatie Citro is begin deze week uitgevaren om een schip te bergen. Het schip was gestrand naast Blauwbaai. Eerder raakte het vaartuig in de problemen door motorpech. Het schip kwam op de rotsen terecht. Niemand raakte gewond. De opvarenden hadden zichzelf in veiligheid gebracht. Citro heeft het schip vervolgens in de avonduren alsnog weten los te trekken. Voordat het vaartuig kon zinken is deze veilig naar hoger wal getrokken en gesleept naar de haven in Piscaderabaai.

