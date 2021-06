Clean Air Everywhere wint weer; overheid moet beter handhaven

De overheid moet alsnog erop toezien dat de Isla Raffinaderij geen milieunormen overschrijdt. Dat heeft de rechter in hoger beroep bepaald. Het gaat om een grote zaak over de uitstoot van met name de Isla Raffinaderij. In augustus 2019 spande Stichting Clean Air Everywhere met succes een rechtszaak aan tegen het land Curaçao. Het land ging tegen die beslissing in hoger beroep. Het Hof heeft volgens Stichting Clean Air Everywhere de tijd genomen om alles uitvoerig te bespreken. De stichting laat via haar advocaat weten zeer tevreden tevreden te zijn met het resultaat. Met deze beslissing is nog een grote stap in de goede richting gezet bij het reduceren van de uitstoot van schadelijke stoffen op Curaçao, aldus Clean Air Everywhere.