Clothing Day voor 500 kinderen

De negende editie van Clothing Day is achter de rug. 500 kinderen van verschillende stichtingen konden zaterdag winkelen in de gymzaal van de International School. Het aanbod bestond uit kleding, speelgoed en accessoires. De leerlingen van de International School deden zelf de inzameling, sorteerden alles op maat en richtten de gymzaal in. Ze kregen daarbij ondersteuning van Changing Habits Foundation.

Clothing Day is een non-profit evenement, dat wordt georganiseerd met als enige doel mensen in nood te helpen en iets terug te geven aan de gemeenschap.