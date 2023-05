Club17 wil een duurzaam Curaçao in 2035

Curaçao moet in 2035 het duurzaamste eiland van de regio zijn. Een plek waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. Dat is de visie van Club17, een samenwerkingsverband van duurzame organisaties op het eiland. Nummer 17 van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, is de inspiratiebron achter de naam. In augustus lanceert de organisatie een app waarin alle initiatieven rondom duurzaamheid op Curaçao inzichtelijk worden gemaakt. Na de lancering wordt een integraal actieplan uitgerold om de visie te realiseren.

Leden Club17:

Avila Beach Hotel, Morena Eco Resort, Chogogo Dive & Beach Resort, Dolphin Suites,

Carmabi education, Green Phenix, TUI, DYNAF Group, Maduro & Curiel’s Bank, KLM,

Aqualectra, Caribbeapps en Limpi Recycling.

Strategic partners Club17:

D-TAP Foundation, DYNAF Group en Caribbeapps.