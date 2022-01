Clubhuis voetbalclub Scherpenheuvel overvallen en vernield

Bij het clubhuis van voetbalclub Scherpenheuvel zijn afgelopen weekend flinke vernielingen verricht. De club die het financieel al zwaar heeft is hier hard door getroffen. Niet alleen werd er van alles gesloopt in het clubhuis, ook hebben de inbrekers buit gemaakt. Zo zijn er wedstrijdballen en kleding van de club meegenomen. Voetbalclub Scherpenheuvel roept de gemeenschap nu op om de club te helpen bij het in ere herstellen van het clubhuis.

