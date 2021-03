CMC biedt interventionele pijnbehandeling aan

Het Curaçao Medical Center biedt interventionele pijnbehandeling aan. Dit is een relatief nieuw medisch specialisme dat een diagnose en behandeling biedt aan patiënten met alle soorten pijn. De meeste patiënten die naar pijnspecialisten kunnen worden verwezen, hebben hardnekkige pijn, waarbij standaardbehandelingen niet helpen. Het gaat vaak om veel voorkomende acute of chronische aandoeningen zoals rugpijn, diabetes, zenuwletsel, kankergerelateerde pijn en verwondingen door ongevallen of operatie. De interventionele pijnanesthesiologen van het CMC kunnen alle pijnniveaus behandelen met minimaal invasieve technieken zoals injectietherapie of radiofrequente. Alle procedures worden poliklinisch uitgevoerd.