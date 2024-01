CMC kondigt nieuwe maatregelen aan

Het Curaçao Medical Center heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Iedereen die een geplande operatie heeft, maar last heeft van griepklachten wordt verzocht dit te melden aan het ziekenhuis. Alle niet urgente operaties worden verplaatst als patiënten last hebben van hoesten, een loopneus, niezen, pijn achter het borstbeen, keelpijn, gewrichtspijn of koorts.

Iedereen die één of meer van die klachten heeft, wordt verzocht contact op te nemen met hun behandelend arts. Om de huidige situatie onder controle te houden, gelden in het ziekenhuis protocollen die vergelijkbaar zijn met die tijdens de COVID-19 pandemie. Dit houdt onder meer in dat patiënten met griep of COVID-19 behandeld worden in aparte, geïsoleerde ruimtes.