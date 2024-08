CMC: Maak meer gebruik van Huisartsenpost

In juni van dit jaar behandelde de Spoedeisende Hulp van het CMC 1.706 patiënten. Opmerkelijk is volgens het ziekenhuis dat meer dan de helft van deze patiënten zichzelf hadden doorverwezen en 60% na hun bezoek aan de Spoedeisende Hulp naar huis terug keerde. Het CMC roept de gemeenschap op om voor niet-levensbedreigende dringende zorg de Huisartsenpost te gebruiken. Op die manier kan de Eerste Hulp zich kan richten op de meest kritieke gevallen.

Dat stelt het hospitaal in haar overzicht van activiteiten in de maand juni. Het CMC laat weten dat de Huisartsenpost volledig is uitgerust om dringende medische zorg buiten reguliere uren te verlenen en is specifiek opgericht om de druk op de Spoedeisende Hulp te verminderen.