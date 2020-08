CMC: “Meer gestolen dan oud eten”

Tijdelijk directeur van het Curaçao Medical Center Gilbert Martina zegt vandaag op een persconferentie dat er meer is gestolen dan alleen oud eten. Martina geeft aan dat het niveau van de zorg hoog wordt gehouden voor de patiënten en dat er daarom is besloten om het contract van een werknemer te annuleren. Gisteren ontstond hierdoor onrust bij de vakbond CBV en gingen verschillende werknemers in staking. CBV-voorzitter Johnsel Djaoen zei gisteren in gesprek met Paradise FM dat een werknemer oud eten en restjes zou hebben meegenomen naar huis en dat dit eerder, in het oude ziekenhuis Sehos, wel toegestaan was. Het CMC gaf vandaag aan niet in detail te willen treden, maar dat er meer was gestolen dan alleen oud eten. Martina zei dat het misschien in het Sehos normaal was, maar dat dit in het nieuwe ziekenhuis niet kan. Op dit moment wordt het proces van voedsel en afval volgens Martina ‘gefinetuned’ en alle medewerkers die gisteren hun werk hadden neergelegd zijn vandaag weer aan het werk.