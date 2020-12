CMC meteen over op generator

Het Curaçao Medical Center is direct overgeschakeld op stroom van een generator. Dat laat het Germaine Gibbs woordvoerder van het CMC weten aan Paradise FM. Hierdoor is de zorg voor alle patiënten onder controle. Aqualectra liet eerder weten om twaalf uur vanmiddag de stroom voor het ziekenhuis en het vliegveld weer aan te zetten. Deze stroom is volgens het CMC echter niet stabiel, het ziekenhuis draait daarom nog steeds op de generators. Deze kunnen volgens Gibbs een week lang draaien.

