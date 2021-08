Het CMC neemt extra maatregelen nu het aantal patiënten in het ziekenhuis stijgt. Er treedt een zogenoemde opschalingsplan in werking waarbij electieve zorg met 25% wordt verminderd. De kans is groot dat dat volgende week nog verder verminderd wordt tot 50%. Dat betekent dat niet spoedeisende operaties uitgesteld kunnen worden. Ook niet noodzakelijk verblijf in het ziekenhuis, dus langer dan drie dagen, wordt daarbij beperkt aldus het CMC.

