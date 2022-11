CMC ontkent aantijgingen minister

Het Curacao Medical Center ontkent uitlatingen van minister van Financiën Javier Silvania. Die had gezegd dat de keuken van het CMC niet echt kookt, maar voorgekookte maaltijden inkoopt van Delinova en ze dan verkoopt. Silvania had zijn uitlatingen op Facebook gedaan. Volgens de directeur van het ziekenhuis, Gilbert Martina, worden geen ‘pre-cooked’ maaltijden gekocht. Alle ingekochte producten worden zelf gesneden en bereid door de koks van het ziekenhuis. Alleen aardappelen worden geschild ingekocht, aldus Martina. Dat heeft volgens het CMC met ‘efficiency’ te maken. Het is niet de eerste keer dat Silvania beschuldigingen uit over het eiten in CMC. Eerder stelde hij dat de keuken van het ziekenhuis eten inkoopt bij restaurants. Ook dat wordt door het ziekenhuis ontkent.