Het CMC stapt naar de rechter. Het ziekenhuis wil via een kort geding duidelijkheid krijgen over de salarisnorm voor topinkomens. Nu de ziekenhuisleiding achter hen staat hebben de medisch specialisten die in dienst zijn van het CMC hun actie gestaakt. Naast noodzakelijke en spoedoperaties voeren ze ook weer niet urgente operaties uit. De normering topinkomens is slecht voor het ziekenhuis. Er is nu al een tekort aan medisch specialisten. Er zijn geen medici te vinden die nog in loondienst willen treden van het CMC.

GMN-minister Silvania vraagt de medisch specialisten om een hand op het hart te leggen. Hij betreurt het dat medisch specialisten die een half miljoen per jaar verdienen, het werk neerleggen om meer geld te eisen.