CMC stelt niet-urgente operaties uit

Het CMC stelt een aantal niet-urgente operaties uit te stellen. Dat is nodig om goede zorg te kunnen blijven bieden, zegt woordvoerster Germaine Gibbs vandaag op Paradise FM. Op dit moment zijn de personeelstekorten in het ziekenhuis te groot: meer dan 100 werknemers zijn besmet met het coronavirus. De patiënten die nu niet terecht kunnen voor hun operatie zijn eerder vandaag gebeld door medewerkers van het CMC. De intensive care afdeling is op dit moment vol en de druk op het personeel blijft toenemen door het toenemend aantal covid-patiënten dat wordt opgenomen.

Volgende week komen 12 verpleegkundigen uit de Verenigde Staten naar ons eiland om tijdelijk aan de slag te gaan in het ziekenhuis. Nederland betaalt voor die extra mankracht.