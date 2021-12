CMC trekt aan de bel bij regering

Het CMC heeft meer personeel nodig en het is tijd voor strengere maatregelen vanuit de overheid. Dat zegt de medisch directeur van het ziekenhuis in het Antilliaans Dagblad. Hij maakt zich zorgen over het groeiend aantal besmettingen. Hij verwacht dat een deel hiervan binnen twee weken in het ziekenhuis belandt. De intensieve zorg is al opgeschaald. De IC kan aan maximaal 9 mensen optimale zorg verlenen. Op dit moment liggen er 14 mensen op de IC, waarvan 8 met covid-19. Als het aan het ziekenhuis ligt komen er nog voor de jaarwisseling nieuwe maatregelen.