CMC vraagt gemeenschap zich te houden aan testprocedure

Het CMC doet een dringende oproep aan de gemeenschap zich te houden aan de officieel geldende testprocedure voor Covid-19. Bij symptomen dient iedereen zich bij zijn of haar huisarts te melden. Het CMC is door het hoge aantal opnamen in verband met Covid momenteel niet bereikbaar voor het nemen van een test als er verder geen aanleiding is voor een bezoek. De spoedeisende hulp is momenteel uitsluitend bereikbaar voor patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben. De hospitent is buiten gebruik, laat het ziekenhuis weten. Het aantal patiënten op de intensive care is ondertussen opgelopen naar 13. In totaal liggen er 27 patiënten in het ziekenhuis.