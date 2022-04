CMC zegt operaties af

Het CMC-ziekenhuis kan niet alle operaties uitvoeren die op het programma staan. Vanwege een tekort aan operatiepersoneel zijn slechts vijf van de zeven operatiekamers in gebruik. De afgelopen maanden zijn er verschillende medewerkers opgestapt. Hierdoor heeft het ziekenhuis elf vacatures. Het gaat om assistenten bij de anesthesie, op de operatiekamer, sterilisatiepersoneel en verpleging voor recovery. Daardoor kunnen er zestig tot zeventig operaties per week minder worden uitgevoerd dan met een volledige bezetting. De verwachting is dat de opengevallen vacatures in 1 tot 2 maanden weer kunnen worden ingevuld.

