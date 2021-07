CMC zet hospitent weer op

Het Outbreak Management Team en het CMC hebben besloten om de hospitent voor de EHBO-afdeling weer op te zetten. De tent functioneert in deze eerste fase alleen nog als teststraat voor werknemers van het ziekenhuis. Het CMC is extra alert nu zes medewerkers positief hebben getest op het coronavirus. Als er weer meer dan drie coronapatiënten in het ziekenhuis liggen zal de tent weer worden ingezet in zijn oorspronkelijke functie: het behandelen van patiënten met Covid-19. Op dit moment ligt er nog steeds maar één coronapatiënt in CMC en is de situatie onder controle.