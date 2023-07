CMC ziet af van juridische stappen

Het CMC neemt geen juridische stappen tegen de Inspectie voor de Volksgezondheid. Dat maakt de ziekenhuisleiding bekend. Al is het ziekenhuis niet eens met de inhoud van de twee aanwijzingen die recent zijn opgelegd. De directie heeft toegezegd om nauw samen te werken met de hoogste ambtenaar binnen de Inspectie, Sirving Keli. De twee organisaties zullen wekelijks vergaderen. Het doel is om de zorgen die in de aanwijzingen worden genoemd aan te pakken en de aanwijzingen zo snel mogelijk te laten verwijderen. Het verscherpt toezicht slaat op het dreigend tekort aan medisch specialisten vanwege de normering topinkomens en de doorverwijzing van patiënten naar het Advent ziekenhuis.