Het Curaçao Medical Center is op zoek naar muzikanten om muziek te maken voor patiënten. Daarmee willen ze de sfeer wat opvrolijken in het ziekenhuis. Het gaat om een vrijwillige functie en geïnteresseerden moeten hun eigen instrument meenemen. Meer informatie is te vinden op de facebookpagina van het CMC.

