Coaching voor Caribische studenten

“Caribische studenten zouden een coach moeten krijgen als ze naar Nederland verhuizen”. Dat voorstel van Sylvana Simons wordt gedeeld door de twee onderwijsministers van Nederland. Simons vertelde in een vergadering dat Caribische studenten de overstap naar hun nieuwe leven in Nederland vaak pittig vinden en daardoor hun studie niet afronden. Daar zouden ze dus al op de eilanden hulp bij moeten krijgen. Ministers Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Wiersma van Primair en Secundair Onderwijs antwoordden gezamenlijk via brief. Ze schrijven dat er al verschillende initiatieven zijn op de eilanden, maar zijn het ermee eens dat coaches een belangrijke rol kunnen hebben. Ze hebben gezegd dit te zullen bespreken met hun collega’s op Aruba, Sint-Maarten en Curaçao. Studenten van de BES-eilanden kunnen al begeleiding krijgen van een coach.