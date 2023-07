Cocaïne aan boord van TUI-toestel

De douane in Nederland heeft vorige week vrijdag maar liefst 85 kilo cocaïne aangetroffen in een vliegtuig op Schiphol. Dat toestel, een Boeing 787 van TUI, was kort daarvoor uit Curaçao aangekomen. De cocaïne heeft een straatwaarde van vele miljoenen euro’s. De vondst vond dus al op de 14de plaats, maar is pas vandaag bekendgemaakt. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Vluchten uit Curaçao staan bekend om het verhoogde risico op drugs en worden daarom extra goed gecontroleerd.