Coco Balentien keert na 5 jaar terug in Oranje

Wladimir ‘Coco’ Balentien keert na 5 jaar terug in de Nederlandse honkbalselectie. De bijna 38-jarige Curaçaoënaar speelt volgende week in de Honkbalweek Haarlem. Balentien kwam in 2017 voor het laatst in actie voor het Koninkrijksteam tijdens de World Baseball Classic. De ploeg onder toenmalig bondscoach Hensley Meulens bereikte toen de halve finales. De Nederlandse selectie opent op 8 juli het toernooi tegen Italië. Daarna speelt het team tegen Cuba, Curaçao, de VS en Japan.