Sinds gistermiddag is code geel van kracht. De meteo schat dat er zeventig procent kans is dat de tropische storing zich tot een orkaan ontwikkelt. Deze storing trekt zich in westelijke richting over de Atlantische oceaan. Waarschijnlijk komt het systeem donderdag langs het eiland. De meteo verwacht dat het mee zal vallen qua regen, golven en wind.