Code geel voor zware onweersbuien

De Meteo geeft vanmiddag code geel uit voor zware onweersbuien op Curaçao. De waarschuwing geldt nog tot 18.30 vanavond. Er kan onder andere zware regenval plaatsvinden die plaatselijk tot overstromingen of aardverschuivingen kan leiden. Ook worden er zware windstoten verwacht, die voor schade kunnen zorgen. Daarnaast kunnen blikseminslagen schade aan elektronische apparatuur veroorzaken. De Meteo raad iedereen daarom af om elektrische apparatuur of de vaste telefoon te gebruiken tijdens een onweersbui en de stekker hiervan uit het stopcontact te halen. Voor een schuilplaats kun je beter niet onder alleenstaande bomen of ondergelopen wegen staan. Ook varen of zwemmen wordt ten zeerste afgeraden.