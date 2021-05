Code geel zorgt voor meer boekingen. Dat zegt Chata directeur Seferina-Rojas in het Antilliaans dagblad. Dat valt meteen te zien in een toename in het aantal boekingen van Nederlanders bij luchtvaartmaatschappijen en hotels. De meeste bezoeken staan gepland voor de maand juni. De verwachting is dat er nog meer reserveringen komen voor de zomerperiode. Luchtvaartmaatschappij TUI gaat ook vaker naar Curaçao vliegen. Zij passen het vluchtschema aan van twee naar vijf vluchten per week. Met voldoende personeel en de huidige covid-maatregelen waar de horeca zich sinds vorig jaar aan houdt, is Curaçao helemaal klaar voor, aldus Seferina-Rojas.