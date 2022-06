Code groen van kracht

Meteo heeft de waarschuwing voor zware onweersbuien geannuleerd. Sinds vanmorgen vroeg geldt code groen. Deze code wordt uitgegeven als er geen bijzonderheden zijn. Alle activiteiten die vandaag zouden plaatsvinden kunnen gewoon doorgaan. Sinds elf uur vanmorgen is de Pontjesbrug weer toegankelijk voor voetgangers. Verder zijn de scholen vanaf morgen weer open. De storm in wording bevond zich vanmorgen ten noorden van de Colombiaanse kust. Het weersysteem vormt geen bedreiging meer voor Curaçao. Wie toch last heeft van wateroverlast kan bellen naar de Dienst Openbare Werken via telefoonnummers 560-0196 en 560-0197.