Code oranje voor extreme hitte

De Meteo geeft vandaag code oranje uit voor extreme hitte. Op sommige plaatsen kan een temperatuur van meer dan 35 graden worden gehaald. Hierdoor is het mogelijk dat je last kunt krijgen van een zonnesteek, krampen en vermoeidheid door de. Ook een warmteberoerte kan voorkomen bij aanhoudende blootstelling en lichamelijke activiteiten. Als je veel activiteiten buitenshuis doet, drink dan veel water en vermijd extra inspanningen; Als je je niet lekker voelt, rust zo snel mogelijk uit op een koelere plek of in de schaduw. De weerswaarschuwing geldt nog tot 5 uur vanmiddag.