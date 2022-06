Code rood van kracht

Code rood is nu van kracht. Dat betekent dat de storing boven de Atlantische oceaan hoogstwaarschijnlijk zal uitgroeien tot een tropische storm. Meteo verwacht dat deze storm woensdagavond ten zuiden van Curaçao trekt. Dat gaat gepaard met zware regenval, hevige wind en een ruige zee. Bewoners wordt gevraagd zich voor te bereiden op deze storm. Dat betekent dat iedereen voldoende voedsel en drinkwater in huis heeft, net als kaarsen of een zaklamp. Verder moet iedereen ervoor zorgen dat er geen losse spullen kunnen rondwaaien die schade kunnen aanrichten. Vanavond zeven uur zal de overheid meer informatie geven over de gevolgen voor scholen en de activiteiten op de Dag van de Vlag op 2 juli.