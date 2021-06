‘Coho 2.0 ligt op tafel’

De nieuwe regering wil niet alleen lokale leden en Europese Nederlanders in het Coho, maar ook een internationaal lid dat de maatregelen checkt. Dat benoemde minister van Financiën Javier Silvania vandaag. De minister noemde dat het gaat om een Coho 2.0 dat nu op tafel ligt. Daarbij gaf Silvania dat ‘financial programming’ van het IMF de maatregelen die vanuit Nederland worden gevraagd moet doorberekenen. Deze week er komt een delegatie van Nederlandse ambtenaren om vergaderingen over het Coho bij te wonen. Silvania hoopt er tot een vorm van het Coho gekomen kan worden waar beide landen zich in kunnen vinden.