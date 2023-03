Cokelijn vanuit Curaçao opgerold

Justitie heeft gisteren een cokelijn opgerold. Op zes locaties zijn er invallen gedaan. Ook vond er een huiszoeking in Nederland plaats. Daar is een vierde verdachte aangehouden. Dat maakt het OM bekend. De verdachten zouden cocaïne via containers naar Nederland hebben gesmokkeld. Bij de invallen zijn diverse spullen in beslag genomen, waaronder geld, auto’s, een graafmachine en twee speedboten. Het OM op Curaçao heeft de Nederlandse autoriteiten verzocht om uitlevering van de verdachte in Nederland. Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten. Beeld: Extra