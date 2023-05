Colleges financieel toezicht bezoeken Nederland

De Colleges financieel toezicht brachten deze week een bezoek aan Nederland. Zij spraken daar onder anderen met de staatssecretarissen van Koninkrijksrelaties en Financiën en de leden van de Eerste en Tweede Kamer. Ook bezochten ze de Algemene Rekenkamer en de Raad van State. Tijdens de ontmoetingen werd gesproken over het omlaag brengen van het schuldniveau en het verhogen van het investeringsniveau. Hiervoor zijn vanaf 2024 overschotten nodig op de begrotingen. De colleges adviseren om tot meerjarige investeringsagenda’s te komen. Een andere belangrijke prioriteit is het houdbaar maken van de sociale fondsen. Zonder hervormingen zullen deze in de toekomsten onbetaalbaar blijken.

Geslaagde reis

Voorzitter Lidewijde Ongering en de leden blikken terug op een geslaagde reis. De colleges bezoeken Nederland eens in de twee jaar. Het bezoek vond voor het eerst plaats onder voorzitterschap van Lidewijde Ongering. De colleges bestaan naast de voorzitter uit het lid op voordracht van Nederland Hans Hoogervorst, het lid op voordracht van Aruba Hellen van der Wal, het lid op voordracht van Bonaire, Sint Eustatius en Saba Glenn Thodé, het lid op voordracht van Sint Maarten Julisa Frans en het lid op voordracht van Curaçao Gregory Damoen.