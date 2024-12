Colombia kondigt maatregelen aan om uiencrisis te verzachten

De afgelopen maanden is de Colombiaanse uiensector in een crisis terechtgekomen. Om deze situatie aan te pakken, hebben de ministeries van Landbouw en Handel de krachten gebundeld om de problemen van uientelers in het land te bespreken en op te lossen. Dat meldt de Nederlandse website agf.nl, die wereldwijd ontwikkelingen volgt over de aardappelen, groente en fruit-branche. De uiencrisis zou zijn ontstaan door smokkel, oneerlijke handelspraktijken en prijsdalingen op de markt. Om de problemen tegen de gaan, wil de Colombiaanse regering financieringsmogelijkheden voor uientelers uitbreiden.

Minister van Handel, Luis Carlos Reyes, heeft telers gevraagd om een formeel verzoek in te dienen voor onderzoek naar specifieke kwesties, zoals subsidies op geïmporteerde uien. Het doel is om oplossingen te vinden die zorgen voor een eerlijkere markt. “We moeten alle aspecten die deze sector beïnvloeden onderzoeken, inclusief witwaspraktijken. We werken samen met één doel: initiatieven ondersteunen die de sector op korte en middellange termijn versterken. Ons doel is meer productiviteit en eerlijke concurrentie, zodat we de voedselsoevereiniteit kunnen bereiken die we nastreven”, aldus Reyes.