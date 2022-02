Colombia legaliseert abortus tot 24 weken zwangerschap

In Colombia is de keuze voor abortus niet langer een misdaad. Het grondwettelijk hof heeft abortus gelegaliseerd voor een zwangerschap tot 24 weken. Daarmee is Colombia na Argentinië en Mexico het derde land in het rooms-katholieke Latijns-Amerika dat in de afgelopen twee jaar abortus onder voorwaarden heeft gelegaliseerd. Hiervoor mocht een abortus in Colombia enkel uitgevoerd worden als het leven van de vrouw in gevaar was, de foetus ernstige afwijkingen had of als de zwangerschap een gevolg was van verkrachting. Vrouwenrechtenorganisaties schatten dat zo’n 400.000 clandestiene abortussen per jaar uitgevoerd werden in het Zuid-Amerikaanse land.

