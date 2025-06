Colombia opnieuw geteisterd door dodelijk geweld

Drie dagen na de moordaanslag op een aspirant-presidentskandidaat in Bogotá is Colombia dinsdag opnieuw geteisterd door dodelijk geweld. Deze keer was vooral de stad Cali en omgeving het toneel van dodelijk geweld. Bij verschillende aanslagen verloren volgens dagblad EL Tiempo minstens zeven mensen het leven en raakten er 43 gewond. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zou er een verband kunnen zijn tussen de aanslagen van dinsdag en de moordaanslag op Miguel Uribe, die zaterdag twee keer in het hoofd werd geschoten. De presidentskandidaat ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het geweld van dinsdag was grotendeels gericht tegen de politie. Maar ook burgers waren het slachtoffer. Bij twee explosies in de buurt van politiebureaus in Cali, de derde stad van het Zuid-Amerikaanse land, kwamen twee burgers om het leven. In Caloto, anderhalf ten zuiden van Cali, werd een 24-jarige politieagent door een sluipschutter doodgeschoten. Een andere agent kwam om bij een controlepost van de politie toen gewapende mannen een bom tot ontploffing brachten bij een tolpoortje op de snelweg van Caloto naar Cali. In Jamundi, ook ten zuiden van Cali, ontplofte een autobom waarbij drie mensen om het leven kwamen: twee burgers en de dader van de aanslag.