Colombiaanse onderzeeër met drugs

De Colombiaanse marine deed afgelopen weekend een wel heel opmerkelijke vondst. Drijvend in de Atlantische Oceaan werd een zelfgebouwde onderzeeër gevonden. Aan boord troffen de autoriteiten twee doden, twee gewonden en zo’n 2,6 ton cocaïne aan. Volgens de Colombiaanse autoriteiten is de straatwaarde van de drugs omgerekend zo’n 81 miljoen euro. Waarschijnlijk was de onderzeeër vanuit Colombia onderweg naar Centraal-Amerika, waar de drugs verkocht zouden worden.