Colombiaanse piloot vermist op Curaçao

Familieleden van de Colombiaanse piloot Guillermo Cortés Núñez zeggen dat hij al meer dan veertig dagen is vermist. De 23-jarige man zou voor het laatst zijn gezien op Curaçao waar hij op zoek was naar werk. De Amigoe schrijft aan de hand van een oproep van de familie over de zaak. Nadat Cortés Núñez op 10 juni op Hato arriveerde, ontbreekt ieder spoor. Volgens zijn vader zou hij bij het bedrijf Falki Aviation gaan werken, maar dat bedrijf zegt nooit met hem te hebben gesproken. De familie roept mensen op zich te melden als ze meer weten over de zaak.