Colombiaanse prijsvechter stopt direct met vliegen

De Colombiaanse low-cost maatschappij Viva Air heeft gisteren met onmiddellijke ingang al haar operaties gestaakt. Viva hoopt zo snel mogelijk weer in de lucht te zijn, maar dat is volgens haar geheel afhankelijk van de luchtvaartautoriteiten. Die krijgen het verwijt te weinig te doen om de airline overeind te houden. Als gevolg van de opschorting strandden de passagiers op luchthavens in heel Colombia. Dat zorgde voor protesten en blokkades in de luchthaventerminals. Het is de bedoeling dat Avianca de prijsvechter overneemt. De onderhandelingen zijn al een tijdje gaande.

De financiële moeilijkheden van Viva Air zijn te wijten aan de gevolgen van de pandemie en werden verergerd door de stijgende brandstofprijzen in 2022 en de waardevermindering van de Colombiaanse peso.